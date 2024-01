Donald Trump prepričljivo zmagal v republikanski Iowi

Kljub bridkemu mrazu minus dvajsetih stopinj Celzija so se republikanci ameriške Iowe odpravili na svoje kaukuse, volilna zborovanja v šolah, telovadnicah in drugih javnih mestih. Kot je bilo pričakovati, so za svojega predsedniškega kandidata prepričljivo izvolili prejšnjega predsednika Donalda Trumpa s floridskim guvernerjem Ronom DeSantisom in nekdanjo veleposlanico pri OZN Nikki Haley daleč za njim.

»Joe Biden je najbolj pokvarjen predsednik v ameriški zgodovini,« se je med obiskom enega od zborovanj v 1657 okrajih 3,2 milijonske zvezne države na ameriškem Srednjem Zahodu na svojega naslednika v Beli hiši in ponovnega demokratskega predsedniškega kandidata spravil prejšnji republikanski predsednik. Za najsrečnejšega je razglasil Jimmyja Carterja.

Sneg in mraz nista ustavila prebivalcev Iowe. Foto Cheney Orr/Reuters

Carter seveda velja za eno večjih ameriških predsedniških polomij, posloviti se je moral sredi krize talcev v Iranu in z visoko inflacijo. Tudi Biden se mora spopadati s številnimi zunanjepolitičnimi krizami in draginjo, ki močno prizadeva Američane, poleg tega pa je v času njegove vladavine južno mejo z Mehiko prestopilo najmanj osem milijonov ilegalnih migrantov. Tudi republikanci Iowe se spomnijo, da je Trump tam uspešno gradil zid, inflacija je bila nizka in gospodarska rast solidna. V svetu ni bilo novih vojn.

Nekdanja veleposlanica pri OZN Nikki Haley se predstavlja za glas domačega in mednarodnega razuma. Foto Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

Uspešna leta v Beli hiši, vsaj tista pred pandemijo covida-19, so najpomembnejši adut 45. predsednika in tudi večina republikanskih volivcev demokrate obtožuje lova na čarovnice proti njemu z 91. obtožnicami na štirih procesih. Za mnoge bolj sredinsko usmerjene pa je nesprejemljiv zaradi svojega nesramnega jezika, ki udriha po vseh, ki se mu upajo postaviti nasproti. Med tekmo za republikansko predsedniško imenovanje najbolj po svojih nekdanji veleposlanici ter nekdanji guvernerki Južne Karoline pri OZN Nikki Haley ter aktualnemu guvernerju Floride Ronu DeSantisu. Temu na začetku štetja kaže bolje od napovedi, tako da še ni povsem jasno, kdo od njiju se je v Iowi povzpel na drugo mesto.

Floridski guverner Ron DeSantis je z odločitvijo za predsedniško tekmo razjetzil Trumpa in številne republikance. Foto Christopher Reistroffer Reuters

Prvo mesto v Iowi še ne pomeni zmage za Belo hišo, ne zagotavlja niti predsedniškega imenovanja stranke. Letos pa je na republikanski strani - demokrati so si za prvo izbiranje predsedniškega kandidata izbrali Južno Karolino, a bodo morali prihodnji tolerirati New Hampshire – plebiscit za Trumpa. Hud padec življenjskega standarda pod sedanjim demokratskim predsednikom je med najpomembnejšimi razlogi, velika je tudi jeza zaradi kaosa na mejah, svoje prispevajo vse resnejše zunanjepolitične krize.

(se nadaljuje)