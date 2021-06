Dr. Fauci od občudovanja do kritik

Sedanji predsednik Joe Biden je ukazal trimesečno obveščevalno preiskavo. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Največji ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni dr.je že na samih začetkih pandemije prejel svarila, da je novi koronavirus zelo verjetno gensko spremenjen v laboratoriju, v javnosti pa je zamahoval z roko ob takšnih domnevah. Elektronsko dopisovanje direktorja inštituta NIAID, ki ga je pridobil časopis Washington Post, kaže skrb vzbujajočo podobo prvih ameriških odgovorov na širjenje covida-19.Dr. Fauci je za mnoge ikona strokovnega odgovora na pandemijo stoletja v nasprotju z nekdanjim republikanskim predsednikom, ki je z bombastičnimi komentarji izgubljal zaupanje javnosti. Konservativni kritiki pa so 80-letnemu strokovnjaku že kmalu začeli očitati pogosto spreminjanje mnenj, zdaj najostrejši med njimi zahtevajo njegov odstop. Najbolje plačani državni uradnik ZDA je vse do pred kratkim zavračal možnost nastanka virusa v laboratoriju, pa čeprav so tako domnevali nekateri njegovi zgodnji dopisovalci.Zdaj ameriške obveščevalne službe navajajo obolelost zaposlenih v wuhanskem inštitutu za virologijo več tednov pred uradnim kitajskim naznanilom pandemije, Faucijeve nasprotnike pa najbolj jezi, da javnost ni izvedela o znanstvenih dilemah iz njegovih dopisovanj. Motijo jih tudi njegovi začetni nasveti proti zaščitnim maskam, češ da ne zadoščajo za obrambo pred novim koronavirusom.Nekdanji direktor ameriškega centra za preventivo in nadzor nad boleznimi CDCje že marca ocenil, da je virus ušel iz laboratorija, in predsednikje obveščevalnim službam pred kratkim naročil trimesečno preiskavo. V Pekingu odločno zavračajo obtožbe, da so za pandemijo odgovorni njihovi znanstveniki, oblasti pa so jo pomagale prikrivati, tak da se je razširila po vsem svetu.Pri Amazonu in Barnes & Noblu so ustavili predprodajo Faucijeve knjige Pričakuj nepričakovano: deset lekcij o resnici, služenju in poti naprej, konec junija pa je še naprej predvidena izdaja otroške knjige »o fantu iz Brooklyna, ki je postal zdravnik Amerike«. Pri Disneyju še naprej načrtujejo njegov filmski portret.