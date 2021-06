Drag prevoz za čedalje dražje življenje

V nadaljevanju preberite:

V letih pred pandemijo covida-19 je bilo vse na svetu čedalje večje. Tudi tovorne ladje, ki so povezovale proizvajalce in kupce. S širjenjem globalizacije so se večale tudi njihove zmogljivosti. Medtem ko je povprečna ladja, denimo Hapang-Lloyda, enega od desetih največjih pomorskih prevoznikov, v prvem desetletju tega stoletja sprejela na krov nekaj manj kot 6400 sedemmetrskih kontejnerjev, se je zmogljivost teh ladij po letu 2010 dvakratno povečala – na 11.500 kontejnerjev.



Ker je plovba tako velikih ladij smiselna le, če so 90-odstotno polne, so ob prvem zastoju pro­izvodnje, kar je hkrati pomenilo zastoj prometa, številne velikanke umaknili z morja. Medtem ko preskrbovalna veriga počasi okreva in sledi počasnemu gospodarskemu okrevanju, so cene čezmorskega prevoza za zdaj visoke. Takšne bodo ostale, dokler pandemija ne bo pod nadzorom.