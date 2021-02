Draghi blizu cilja, Italija bliže Evropi

V nadaljevanju preberite:

Do konca tedna bo Mario Draghi prisegel kot novi predsednik vlade, napovedujejo v Rimu. Zanj so se ogrele tako rekoč vse stranke, tudi populističnih Pet zvezd in desničarska evroskeptična Liga. V opoziciji ostajajo samo skrajno desni Bratje Italije. Splošna podpora se zdi pomembna, vendar je hkrati opozorilo, da bo med tako raznorodnimi zavezniki Draghiju precej težko manevrirati.