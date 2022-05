Draghijeve mirovne pobude in nove krize

V nadaljevanju preberite:

Napetosti v rimski koaliciji so tolikšne, da je tudi mirovna pobuda še ena priložnost za spopade in obračun z Draghijem. Brigada Draghijevih nasprotnikov, na čelu katere je Giuseppe Conte, nekdanji premier, vodja Gibanja 5 zvezd, močno pa ga podpira vodja Lige Matteo Salvini, je odločno proti pošiljanju orožja Ukrajini, češ da se Italija v take avanture ne bi smela vpletati. Conte je zahteval takojšnjo prekinitev pošiljanja orožja Ukrajini. Salvini je podprl mirovni načrt, odločno pa se je uprl pošiljanju orožja.

Draghi se ni mogel odreči tudi vojaški podpori Kijevu. Napovedal je tisoč novih vojakov, ki jih bodo poslali v Bolgarijo in na Madžarsko, pa tudi vojaška pomoč Kijevu se bo nadaljevala. Podprl je tudi sankcije Evropske unije proti Moskvi, med drugim predlagano prepoved uvoza ruske nafte, ki jo blokira Madžarska.