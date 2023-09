Družba, polna nasprotij, ki je pogosto v krizi

V nadaljevanju preberite:

Portugalska družba je tradicionalno polna nasprotij in ena od najbolj neegalitarnih v Evropi, zato ne čudi, da so na pirenejskem robu tako razširjeni tudi novodobni kontrasti. Po eni strani je tamkajšnja minimalna plača komaj 760 evrov in več kot polovica zaposlenih Portugalcev zasluži manj kot 1000 evrov na mesec, po drugi strani pa že leta letijo v nebo cene nepremičnin: v okrožju Santo António v središču Lizbone je kvadratni meter vreden skoraj 6000 evrov.

Šest tisoč je, kakor so primerjali v španskem poslovnem časniku Expansión, resda še daleč od 22.000 evrov, kolikor je v povprečju vreden kvadratni meter v londonskih četrtih Kensington in Chelsea, ali od 20.000 evrov, kolikor je v povprečju treba odšteti v 8. pariškem okrožju, denimo ob Elizejskih poljanah, ali od 11.000 v četrti Brera v Milanu ..., pa vendar so povprečnemu Portugalcu nepremičnine vse težje dosegljive.