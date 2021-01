Družbene revolucije se prelivajo v 2021

V nadaljevanju preberite:

Ameriško leto 2020 se je končalo tako, kot se je začelo: z robantenjem republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Ta je januarja »pokvarjene policaje, politike in vladne uradnike« obtoževal zločina stoletja zaradi preiskav proti njemu, ob koncu leta pa razglašal največjo volilno prevaro v zgodovini po zmagi demokratskega tekmeca Joeja Bidna. Vmes je tudi po ZDA moril novi koronavirus in mori še naprej, izbruhnili so rasni in mestni nemiri. Država, ki je iz hladne vojne izstopila kot edina supersila sveta, plačuje za pomoč pri vzponu Kitajske na ta položaj, in se v začetku novega leta še ni umirila.