Država kot tovornjak, ki je obtičal v blatu

Okoli 3,5 milijona volivcev v Bosni in Hercegovini bo jutri odšlo na devete splošne volitve. Volitve v revni državi z izjemno zapleteno in obsežno državno administracijo so praznik demokracije z napako, ki se ga v resnici nihče ne veseli. Volitev se ne veselijo praznih obljub siti volivci, ne veselijo se jih niti stalni zmagovalci, ki se na poti do zmage nikoli niso branili umazanih prijemov.

Čeprav se zdi, da bodo tokrat takšni podvigi bistveno dražji in težje izvedljivi, je gotovo, da bo velik del državljanov motila senca dvoma nad legitimnostjo volilnega procesa in rezultatov.