| Svet PREMIUM

Državna televizija pred breznom, ki mu ni videti dna

Bosna in Hercegovina: Prestavljena dražba premoženja BHRT odprla vprašanja o zakonitosti in odnosu do državnega premoženja.

Galerija Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je prepovedal prodajo državnega premoženja, kar je eden od ključnih razlogov, da je propadla dražba televizije BHRT za poplačilo dolga do EBU. Foto Antonio Bronic Reuters