Državno reševanje Uniperja za 50 milijard evrov

Delničarji Uniperja so danes z veliko večino glasov potrdili podržavljenje podjetja. Brez državne dokapitalizacije - gre za največjo v zgodovini Nemčije -, bi podjetje šlo v stečaj in za sabo bržčas potegnilo na desetine večjih odjemalcev plina. Država bo zgolj za dokapitalizace odštela 33 milijard evrov, skupaj s posojili in drugimi finančnimi injekcijami je reševanje Uniperja davkoplačevalce stalo že prek 50 milijard evrov.