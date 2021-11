Zaradi »sramotno nizkega« deleža cepljenih in rasti okužb omejili gibanje

Danes so v severni sosedi spet uvedli »lockdown«, le da so zdaj v borbi proti četrtemu valu pandemije zaprli javno življenje le za tiste, ki se nočejo cepiti. Ti lahko svoje domove zapuščajo le za nujne opravke in nakupe življenjskih potrebščin, obisk pri zdravniku in odhod na delo in v šolo, krajše rekreativne sprehode in udeležbo pri verskih obredih.

Po nemško pogoju PCT pravijo pravilo 3G, ki v Avstriji že striktno velja na delovnih mestih. V javnem življenju pa od danes velja le še pravilo 2G, saj so iz njega izpadli testirani, pravico do svobode gibanja pa je izgubilo okoli dva od devetih milijonov avstrijskih prebivalcev starejših od dvanajst let, ki se doslej še niso cepili oziroma se niso hoteli cepiti. Avstrijski kancler Alexander Schallenberg je danes v pogovoru za javni radio ORF ponovil, da so ti »dramatični ukrepi«, ki jih niso sprejeli z lahkim srcem, zaradi naraščanja števila okužb na žalost nujni. Ponovno se je zgrozil nad nizko stopnjo cepljenosti med prebivalstvom. Severna soseda je s 63 odstotki v celoti cepljenega prebivalstva na repu zahodnih evropskih držav, med katerimi z 88 odstotki vodi Portugalska. V Sloveniji se je cepilo 54 odstotkov ljudi, v EU pa ima s 23 odstotki negativni rekord Bolgarija.

Loterija za cepljene

Z novimi ukrepi, ki bodo sprva veljali le deset dni, hočejo v Avstriji za tretjino zmanjšati socialne stike in povečati pripravljenost na cepljenje, ki ga spodbujajo tudi na drugačne načine. V zvezni deželi Zgornja Avstrija, ki je danes spet dosegla rekord po številu novih okužb v enem dnevu, ima pa tudi enega najnižjih odstotkov cepljenih v državi, se je v ponedeljek začela velika loterija z naslovom »Cepljeni zmaga«, glavni dobitek med 1200 nagradami pa je električni avtomobil. Organizatorji hočejo ponoviti uspeh svojih kolegov z Gradiščanskega, ki so s podobno loterijo na cepljenje »zvabili« 13.000 ljudi.

Poleg »korenčkov« so predvidene tudi »palice«. Policija načrtuje posebne patrulje, ki bodo nadzorovale spoštovanje predpisov. Tiste, ki bodo kršili ukrepe, lahko oglobijo za 500 evrov, tiste, ki bodo zavrnili sodelovanje pri nadzoru spoštovanja ukrepov, pa čaka tudi do 1450 evrov kazni. Notranji minister Karl Nehammer je napovedal gosto mrežo nadzora, kako bo to izgledalo v praksi, pa je policija v prestolnici prikazala že v petek zvečer, ko je izvedla nadzor v 93 dunajskih lokalih (restavracijah, frizerskih salonih…) in preverila okoli 600 obiskovalcev, ali izpolnjujejo pogoj »2G«.

V sredo predvidoma o še ostrejših ukrepih

Strokovnjaki zahtevajo še ostrejše ukrepe, je povedal avstrijski zdravstveni minister Wolfgang Mückstein, o njih pa utegne pasti odločitev že v sredo. Med ukrepi pa naj bi bilo poleg obveznega cepljenja za zdravstvene delavce tudi zaprtje gostinskih lokalov v večernih urah, a po kanclerjevih besedah za te še ni napočil čas. Kakor je povedal Mückstein, bo Evropska agencija za zdravila (Ema) 24. novembra odobrila cepljenje otrok s Pfizerjem, ki je prošnjo vložil sredi oktobra. Takrat bo tudi Avstrija uvedla množično cepljenje otrok od pet do dvanajst let, ki pa se je danes v prestolnici že poskusno začelo.

Povpraševanje je veliko, v soboto so začeli zbirati prijave, od 9400 cepljenj, ki so jih predvideli do konca leta, jih je do nedelje zvečer ostalo prostih le še 184, so sporočili predstavniki mestnih oblasti. Veliko zanimanja za dunajski program je prav tako med starši iz drugih delov Avstrije, pa tudi iz tujine, je na svojem twitterju zapisal župan prestolnice Michael Ludwig.

Zato je napovedal, da bodo povečali število cepljenj. Na Dunaju so se lahko v zadnjih tednih otroci že cepili pri nekaterih zdravnikih, ki so jim vbrizgali zmanjšane odmerke proizvodov družb Biontech in Pfizer. To bodo počeli tudi zdaj, zdravnik pa se bo glede na posamičnega otroka na licu mesta odločil, kako velik bo odmerek.