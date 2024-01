Eksploziji v Iranu zasenčili atentat v Libanonu

V nadaljevanju preberite:

Strah pred tem, da se bo vojna med Izraelom in Hamasom prelila v druge dele Bližnjega vzhoda oziroma arabskega sveta, je od vstopa od novo leto samo še narasel. O množičnih smrtnih žrtvah danes niso poročali le iz Gaze, kjer izraelska vojska že tretji mesec obstreljuje civilne in vojaške cilje, temveč tudi iz Irana, kjer sta med shodom v počastitev obletnice smrti usmrčenega generala Kasima Sulejmanija odjeknili dve eksploziji in ubili več kot sto ljudi. Visoko število žrtev je zasenčilo tudi atentat na enega najvišjih članov vodstva Hamasa, o katerem so dan prej poročali iz Libanona.