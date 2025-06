Elon Musk je Trumpov davčni zakon označil kot »ogabno izprijenost«

Elon Musk ostro kritizira davčni zakon predsednika Donalda Trumpa, ki ga je označil kot »ogabno izprijenost«. Zakon, ki vključuje več bilijonov dolarjev davčnih olajšav in povečano porabo za obrambo, hkrati pa dovoljuje vladi, da si izposodi več denarja, je bil prejšnji mesec sprejet v predstavniškem domu.

Musk je v objavi na družbenem omrežju X izrazil ogorčenje nad zakonom in obsodil tiste, ki so glasovali zanj. Poudaril je, da bo zakon »precej povečal že tako velik proračunski primanjkljaj na 2,5 bilijona dolarjev« in obremenil ameriške državljane z neznosnim dolgom. V ameriški politiki izraz »pork« pomeni porabo za projekte v volilnih okrajih zakonodajalcev, kar je Musk označil kot »nesprejemljivo«.

Muskova kritika se ni ustavila le pri finančnih posledicah zakona, saj je dodal tudi politično opozorilo republikanskim politikom, ki so podprli zakon, in napovedal, da bodo na naslednjih volitvah »odstranili vse politike, ki so izdali ameriški narod«. Njegovi komentarji so sprožili odzive iz Bele hiše, kjer je tiskovna predstavnica Karoline Leavitt dejala, da Trump že ve, kje Musk stoji glede tega zakona, in da se bo držal svojega stališča.

Zakon obljublja podaljšanje davčnih olajšav, sprejetih med prvo Trumpovo administracijo leta 2017, ter povečanje sredstev za obrambo in množične deportacije nedokumentiranih priseljencev. Kljub nasprotovanju fiskalnih konservativcev zakon dviguje tudi mejo zadolževanja vlade na štiri bilijone dolarjev.

Muskove kritike, kot piše BBC, kažejo ne le na razkol med Muskom in Trumpom ampak tudi na širše napetosti med republikanci. Senator Kentuckyja Rand Paul je v zadnjih dneh izjavil, da zakona ne bo podprl, če bo dvignil mejo zadolževanja. Trump je na Paulove komentarje odgovoril s serijo objav na družbenih omrežjih, v katerih ga je obtožil, da »zelo malo razume zakon« in dejal, da »ljudje v Kentuckyju ne prenesejo Paula«.

Republikanski zakonodajalci so se odzvali na Muskove komentarje, pri čemer je vodja senatne večine John Thune dejal, da stranka namerava »nadaljevati s polno hitrostjo naprej« kljub »različnim mnenjem«. Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson, ki je zakonodajo pripeljal skozi predstavniški dom, je Muska označil za »strašno napačnega« in izrazil obžalovanje zaradi njegovih kritik.

Johnson je povedal, da je imel z Muskom 20-minutni telefonski pogovor o zakonu in da je bil presenečen nad Muskovo kritiko, saj so se pogovarjali o možnih posledicah zakona za Teslo.

Medtem ko se republikanci borijo med seboj, so nekateri demokrati pozdravili Muskove komentarje, kljub prejšnjim kritikam njegovega sodelovanja z administracijo. Vodja senatne manjšine Chuck Schumer je izjavil, da je zakon tako slab, da ga celo Musk, ki je bil del procesa in je Trumpov prijatelj, ne podpira.

Razhajanja znotraj Republikanske stranke so očitna in kažejo na globoko razdeljenost glede prihodnje fiskalne politike. Medtem ko nekateri člani stranke vidijo v zakonu priložnost za nadaljevanje Trumpove agende, drugi opozarjajo na dolgoročne posledice za proračun in dolg države. Med tem je Twitter poln zabavnih anekdot o tem, kako nima smisla sprejemati varčevalne ukrepe, če državi ni v interesu zdrava javna blagajna.