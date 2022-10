Elon Musk kot slon v diplomatski trgovini s porcelanom

V nadaljevanju prebereite:

Znameniti podjetnik in izumitelj Elon Musk je z električnimi avtomobili, zasebnimi vesoljskimi poleti in satelitskim internetom povzročil prave male revolucije. Veliko bolj sporno se zdi njegovo vmešavanje v najbolj vroče vojne in spore. Slišati je že obtožbe o »appeasementu«, popuščanju najbolj nevarnim diktatorjem na svetu.