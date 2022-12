Elon Musk razkriva cenzuriranje škandalov Hunterja Bidna

Bi demokrat Joe Biden brez prikrivanja dejanj sina Hunterja na družbenih omrežjih sploh postal predsednik ZDA? Novi lastnik twitterja Elon Musk je objavil cenzuriranje poročil o aferah sedanjega prvega sina, 78 odstotkov vprašanih na raziskavi inštituta Technometrica Institute of policy and Politics pa verjame, da bi resnica o pozabljenem prenosnem računalniku danes 52-letnega Hunterja Bidna spremenila rezultate zadnjih predsedniških volitev.

Številni Američani pred volitvami 2020 sploh niso vedeli o dvomljivih poslih sedanjega prvega sina z ukrajinskimi in kitajskimi energetskimi tajkuni v času, ko je bil njegov oče podpredsednik ZDA. Razen New York Posta večina velikih medijev ni poročala o kazenski preiskavi sina demokratskega predsedniškega kandidata, twitter pa je razprave o tem cenzuriral – tudi na prošnjo demokratov. Ti pri tem niso bili enotni in celo nekateri vidni demokrati so se spraševali o kršenju prvega amandmaja k ameriški ustavi, ki govori o pravici govora, elektronsko dopisovanje pred volitvami 2020 pa kaže tudi posredne zahteve kongresnih demokratov za še več cenzure.

Hunter Biden z ženo Melisso in sinčkom Beaujem med prižiganjem lučk božičnega drevesa pred Belo hišo. Foto Evelyn Hockstein/Reuters

Nekdanji poslovni partner Hunterja Bidna Tony Bobulinski je že tedaj poročal o domnevni obvezni desetini dobičkov za očeta Joeja, vse pa kaže, da o cenzuri ni odločal tedanji lastnik twitterja Jack Dorsey, ampak že odpuščena strokovnjakinja omrežja za legalne zadeve Vijaya Gadde. Ta naj bi zahtevala uporabo algoritmov, s katerimi običajno preprečujejo širjenje otroške pornografije, in med drugim so cenzurirali izjave predstavnice za tisk tedanjega predsednika Donalda Trumpa Kayleigh McEnany.

O tem zdaj poroča novinar Matt Taibbi, ki mu je novi twitterjev lastnik Elon Musk omogočil dostop do elektronskega in drugega dopisovanja prejšnjih menedžerjev. Ti so se izgovarjali, da naj bi bili podatki s prenosnega računalnika ukradeni, pa čeprav ga je Hunter Biden sam pozabil v delawarski popravljalnici in ga je lastnik po preteku zakonskega obdobja predal zveznemu preiskovalnemu uradu FBI. John Paul Mac Isaac pa je kopijo posredoval tudi Trumpovemu odvetniku Rudyju Giulianiju, ki jo je predal New York Postu. Brez tega afera morda sploh ne bi prišla na dan, saj je že Facebookov Mark Zuckerberg poročal o FBI-jevih opozorilih dezinformacij pred predsedniško kampanjo 2020, več kot petdeset nekdanjih obveščevalnih uradnikov pa je javno zatrdilo, da gre za ruska podtikanja.

Sedanji dokumenti kažejo čudenje Jacka Dorseya zaradi prikrivanja afere, pa tudi zavedanje dela zaposlenih, da je zatiranje širjenja članka New York Posta napačno. Hunter Biden je sam dokumentiral plačila ukrajinske Burisme in kitajskega podjetja, povezanega s tamkajšnjo komunistično partijo, ter srečanja s prostitutkami in svojo odvisnost od mamil. Zdaj tudi najbolj obotavljivi ameriški mediji potrjujejo pristnost računalnika, v krogih predsednika ZDA pa Hunterja Bidna branijo, da je premagal odvisnost, Oče Joe Biden je nedavno zamahoval tudi nad napovedano preiskavo prihajajoče republikanske večine predstavniškega doma.