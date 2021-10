EMA: Tretji odmerek cepiv za najranljivejše po 28 dneh, za ostale po 6 mesecih

Evropska agencija za zdravila je odobrila tretji poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech za uporabo pri ljudeh, ki so starejši od 18 let. FOTO: Justin Sullivan/AFP

Različne strategije in pogledi na to, kdo potrebuje tretji odmerek

Evropska agencija za zdravila EMA je objavila priporočila glede dodatnih, poživitvenih odmerkov mRNA cepiv Comirnaty (BioNTehc/Pfizer) in Spikevax (Moderna). Agencija priporoča, da osebe z izrazito oslabljenim imunskim sistemom prejmejo dodaten odmerek vsaj 28 dni po prejemu drugega odmerka.Agencija hkrati opozarja, da je potrebno tovrstne odmerke ločiti od poživitvenih tretjih odmerkov za tiste, ki imajo običajen imunski sistem. Tretji odmerek cepiva Comirnaty za osebe, stare vsaj 18 let, priporočajo po vsaj šestih mesecih.Ema, katere odločitev je bila težko pričakovana, saj so nekatere države članice EU že uvedle strategije tretjih odmerkov, ki se med seboj glede tega, kdo jih potrebuje, razlikujejo, je še navedla, da morebitnih stranskih učinkov tovrstnih poživitvenih odmerkov – kot so tveganja vnetnih zapletov srca – niso zaznali in jih še pozorno preučujejo.Evropska unija se je pridružila ZDA, Veliki Britaniji in Izraelu, katerih agencije za zdravila so že odobrile uporabo poživitvenih odmerkov Pfizerjevega cepiva. EMA sicer odločitev glede tega, ali širša populacija potrebuje tretji odmerek cepiv, prepušča državam članicam. Odločitve glede tega države sprejemajo na nacionalni ravni.