Emmanuel Macron verjame, da mir ni pokopan

Red, stabilnost in varnost so besede, ki jih je na dvodnevni misiji v sprti evropski soseščini, sprva v Rusiji in zatem še v Ukrajini, poudarjal francoski predsednik Emmanuel Macron. Naprtil si je težko nalogo ublažiti napetost, ki se že mesece stopnjuje med Moskvo in Kijevom. Sodeč po odzivih kolegov Vladimirja Putina in Volodimirja Zelenskega, je menda lahko zadovoljen.