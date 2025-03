En napačen strel bi lahko zanetil korejsko vojno

V nadaljevanju preberite:

Južnokorejsko vojno letalstvo se je v ponedeljek opravičilo za »naključni bombni napad« in pojasnilo, da je šlo za napako pilotov v dveh letalih KF-16 v obvezni proceduri, po kateri je treba preveriti koordinate najmanj trikrat. »Pred poletom je pilot prvega letala predal koordinate pilotu drugega letala, ki jih je netočno vnesel v sistem za načrtovanje skupnega delovanja,« so pojasnili funkcionarji. »Pilota bi morala dvakrat preveriti koordinate, česar nista storila – to je bila njuna prva napaka.«

Prvi napaki je sledila vrsta drugih. Pojavile so se celo tehnične težave v drugem letalu, tako da je moral njegov pilot znova ročno vnesti koordinate, ki jih je ob tem popravil, česar pilot prvega letala ni ugotovil. Ko je opazil, da se linija, ki ji sledi, razlikuje od tiste, po kateri je letel med vajo, ni preveril, zakaj je tako, temveč je pohitel z bombardiranjem ciljev, da bi vse skupaj opravil v času, v katerem je morala biti akcija izvedena. Zdaj potekata preiskava in zasliševanje pilotov. Lahko se zgodi, da bo proti njima vložena obtožnica na kazenski podlagi, če bodo to omogočili rezultati preiskave.