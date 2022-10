Energetska politika Nemčije vse bolj kaotična

V nadaljevanju preberite:

Nemška energetska politika je vse bolj kaotična. Medtem ko se množijo pozivi k varčevanju z energenti, so v največji zvezni deželi Severno Porenje-Wesfalija napovedali, da bodo vse termoelektrarne opustili že leta 2030 in ne šele leta 2038, Berlin in deželne vlade pa se niso uspeli dogovoriti, kako si bodo delili stroške subvencioniranja visokih cen. Paket medtem buri duhove širše v EU, iz nemške vlade pa je slišati očitke na račun astronomskih cen, ki da jih za utekočinjeni plina zaračunavajo ZDA. Hkrati se znova razplamteva razprava o jedrskih elektrarnah.