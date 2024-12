EPK se predstavlja tudi v Gorici

Po Novi Gorici, Ljubljani, Bruslju in Berlinu bodo dogajanje v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 danes predstavili v italijanski Gorici. »Ta predstavitev se razlikuje od prejšnjih, ker bomo poleg uradnega programa spregovorili tudi o spremljajočih dogodkih, od lokalnih čezmejnih projektov do odmevnih razstav in koncertov,« napovedujejo v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje – EZTS GO. Sledila bo še predstavitev v Milanu in zaključna, ki bo januarja v Rimu.

V Avditoriju furlanske kulture so danes poleg novinarjev povabili tudi Goričane in Novogoričane. Nagovorili jih bodo v slovenskem in italijanskem jeziku. Pomemben poudarek bo predvsem na manjših čezmejnih projektih med Novo Gorico in Gorico. Predstavili pa bodo tudi večje projekte, ki jih financira dežela Furlanija - Julijska krajina kot spremljajoče dogodke EPK. Od 20. decembra do 4. maja bo denimo v palači Attems Petzenstein v Gorici na ogled velika razstava Andy Warhol, Beyond Borders. Razstavljenih bo 180 del enega največjih protagonistov poparta iz različnih evropskih zbirk.

V Rdeči hiši v Gorici je za 3. julij 2025 napovedan nastop ameriške zasedbe Thirty Seconds to Mars. V okviru programa GO! 2025 & Friends, ki vključuje tudi druga prizorišča, zunaj Nove Gorice in Gorice, pa bosta v Villi Manin pri Vidmu nastopila Alanis Morissette, in sicer 22. junija, in Sting 9. julija prihodnje leto. Trst bo 17. julija obiskal Robbie Williams. »Pričakujemo pa še kakšno odmevno zvezdniško ime,« obljubljajo v EZTS GO.

Štirje najbolj množični dogodki

Odprtje EPK 2025, ki bo na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, bo povezalo gostujoči mesti Novo Gorico in Gorico, pri čemer bo dogajanje umeščeno med obe železniški postaji, osrednja umetniška prireditev pa bo na travniku pred novogoriško občino.

Evropsko prestolnico kulture 2025 bosta gostili obe Gorici. FOTO: EPK 2025

Po besedah programskega vodje Stojana Pelka pričakujejo okoli sto tisoč obiskovalcev. Med najbolj množičnimi dogodki bo predvidoma tudi prvomajski Pohod za Evropo, po zgledu Pohoda prijateljstva, ki je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja potekal med Goricama. Prav tako veliko ljudi pričakujejo na Okusih ob meji v septembru in na zaključni prireditvi.

Različni pogledi na to, kaj je lokalno

Da se lokalni umetniški ustvarjalci počutijo izločene iz dogajanja EPK, je pred meseci med drugim opozoril Zlatko Kaučič, umetniški vodja KUD Zvočni izviri in vodja festivala sodobne glasbe Brda Contemporary Music Festival, ki je ostal brez domnevno obljubljenih sredstev zavoda GO! 2025. Za 8. februar tako načrtujejo protestni koncert. Po besedah Klavdije Figelj, predstavnice za stike z javnostmi v zavodu GO! 2025, pa program EPK temelji prav na goriških umetniških imenih, kot so Tomi Janežič, Aleksander Gadžijev, Marko Peljhan, Anja Medved in plesalci skupine MN Dance Company. Glede sodelovanja z nevladnimi organizacijami pa je dejala, da so jih vključili v slovesnost ob odprtju.

Nekoliko kritični do organizacije EPK so tudi v goriškem gospodarstvu. »Pogrešali smo pravočasne informacije o dogodkih, da bi se lahko bolje pripravili. Glede na to, da v programu ni gospodarskih vsebin, smo sami pripravili konferenco o čezmejnih priložnostih, ki jo nameravamo povezati z EPK,« je povedala direktorica severnoprimorske gospodarske zbornice Brigita Habjan Štolfa.