Nova Gorica in Gorica z Bad Ischlom opravili primopredajo za EPK

Predstavniki evropske prestolnice kulture 2025, prvič v zgodovini sta to dve mesti pod enim skupnim nazivom, Nova Gorica in Gorica, so konec tedna v avstrijskem Bad Ischlu uradno prevzeli ta naziv. Z njim se je za leto 2025 okitil še nemški Chemnitz.

»Z veseljem in občutkom odgovornosti smo ponosno sprejeli ta prestižni naziv od svojih kolegov, s čimer označujemo začetek uvodnih dejavnosti, ki bodo vrhunec dosegle na otvoritveni slovesnosti 8. februarja. Pripravljeni smo začeti našo brezmejno zgodbo. Nova Gorica in Gorica skupaj ustvarjata čezmejno evropsko prestolnico kulture. Na meji med Slovenijo in Italijo, med Alpami in Sredozemljem naš slogan ne more biti drugačen kot: GO! Borderless. V regiji, ki je doživela grozote 20. stoletja, si prizadevamo ustvariti nekaj novega: novo mesto, nove umetniške izraze, nove prostore svobode in nove oblike solidarnosti. Preprosto, nova obzorja za prihodnost,« je ob tem povedala direktorica zavoda GO! 2025 Mija Lorbek.

Slovesnosti v Bad Ischlu, ki je bil poleg estonskega Tartuja in norveškega Bøda ena od letošnjih evropskih prestolnic kulture, so se udeležili še župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel, programski vodja Stojan Pelko in umetniška svetovalka Neda Rusjan Bric, ki bo tudi režirala otvoritveno slovesnost.

Župan mestne občine Nova Gorica in direktorica zavoda GO! 2025 Mija Lorbek v Bad Ischlu FOTO: Edwin Husic

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je poslanstvo evropske prestolnice kulture GO! 2025 preseganje tako fizičnih kot mentalnih meja, kar se odraža v sloganu GO! Borderless (Gremo! Brezmejno). Namen povezave Nove Gorice in Gorice je pri tem krepitev medsebojnega delovanja ter spodbujanje čezmejnega življenja in upravljanja, doseganju teh ciljev pa je namenjen program kulturnih in umetniških dogodkov, s katerimi si prizadevajo za »vrhunsko kakovost in preseganje običajnega«.