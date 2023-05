Erdoğan v dvajsetih letih še nikoli tako blizu poraza

V nadaljevanju preberite:

Recep Tayyip Erdoğan in njegova vladajoča Stranka pravičnosti in razvoja (AKP) še nikoli v dobrih dvajsetih letih vladanja nista bila tako blizu poraza. Po dolgih letih zaostrovanja političnih in družbenih napetosti je Turčijo v zadnjih letih zajela še gospodarska kriza. In ravno ta – kljub veliki čistki, ki jo je po propadlem poskusu vojaškega državnega udara julija 2016 izpeljal Erdoğan, in kljub odgovornosti oblasti za veliko žrtev v februarskem potresu – je ključni element najnižjih predvolilnih »rejtingov« sil, ki vodijo Turčijo od leta 2003.

Močno oslabljena turška lira, visoka brezposelnost in visoke cene hrane so zadale najmočnejši udarec prav najbolj zvestim volivcem Erdoğana in AKP, tistim, ki jih je njegova vladavina v izjemno uspešni prvi polovici potegnila iz revščine vsaj v nižji srednji razred.