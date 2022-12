Eva Kaili se je pred sodiščem izrekla za nedolžno

Grška evropska poslanka in nekdanja podpredsednica evropskega parlamenta Eva Kaili, ki je v priporu zaradi suma korupcije, je na današnjem zaslišanju zatrdila, da je nedolžna, in zaprosila za izpustitev iz predkazenskega pripora, je sporočil eden njenih odvetnikov. Danes bo bruseljsko sodišče predvidoma sprejelo odločitev glede njenega priprtja.

Odvetnik Andre Risopulos je novinarjem v Bruslju povedal, da Kailijeva aktivno sodeluje s preiskavo belgijskega zveznega tožilstva in da je zaprosil za njeno izpustitev pod elektronskim nadzorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odvetnik zanikal, da bi delno priznala krivdo

Risopulos je za belgijski časnik Le Soir tudi odločno zanikal, da je Kailijeva delno priznala krivdo in da je očeta prosila, naj skrije velike količine gotovine.

»Eva Kaili je nedolžna,« je po današnjem zaslišanju izjavil tudi njen drugi odvetnik Mihalis Dimitrakopulos. Glede izpustitve pod elektronskim nadzorom je dejal, da ni nevarnosti, da bi Kailijeva poskušala pobegniti ali uničiti dokaze, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

»Stvari so težke, vendar imamo zelo močne pravne argumente, da jo spravimo na prostost,« je ocenil in opozoril, da je dveletna hčerka Kailijeve brez obeh staršev, po poročanju grških medijev pa zanjo trenutno skrbita dedek in babica, starša Kailijeve. Po njegovih besedah je nekdanja podpredsednica parlamenta nesrečna in se počuti, da jo je njen partner Francesco Giorgi izdal.

Sodišče Giorgiju in Panzeriju podaljšalo pripor

44-letna Grkinja je osumljena vpletenosti v enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini evropskega parlamenta, in sicer vmešavanja in vplivanja Maroka in Katarja na politične in gospodarske odločitve parlamenta. V okviru preiskave domnevne korupcije in pranja denarja je policija izvedla več kot 20 preiskav ter 11. decembra pridržala več ljudi.

Med pridržanimi sta tudi partner Kailijeve Giorgi ter nekdanji evropski poslanec in ustanovitelj bruseljske nevladne organizacije za človekove pravice Fight Impunity Antonio Panzeri. Njima je sodišče prejšnji teden že podaljšalo pripor.

Giorgi, sicer tudi asistent evropskega poslanca iz Italije, je prejšnji teden priznal, da je bil član omenjene nevladne organizacije, ki naj bi jo Maroko in Katar uporabljala za vplivanje na odločitve evropskega parlamenta. Priznal je tudi, da je bila njegova naloga upravljanje denarja teh držav. Zatrdil je, da je bil denar, ki so ga našli v stanovanju v Bruslju, kjer živita s Kailijevo, njegov. Enako trdi o denarju, ki so ga našli v kovčku njenega očeta, ko so ga prijeli 9. decembra v Bruslju.

Belgijska policija je na Panzerijevem domu, na domu Kailijeve in pri njenem očetu zasegla skupno 1,5 milijona evrov gotovine ter telefone in računalnike.