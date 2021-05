Evropa posluša, toda kako glasni bodo Evropejci

V nadaljevanju preberite:

Zapletena zasnova konference o prihodnosti Evrope, ki se je konec prejšnjega tedna uradno začela, bi lahko marsikoga vnaprej prepričala, da je ta demokratični­ eksperiment obsojen na neuspeh.­ Toda njeni zagovorniki­ in poznavalci kljub temu vidijo potencial, da konferenca postane pomemben mejnik v zgodovini evropskega projekta.



»Konferenca ima formalno postavljene nizke cilje – prisluhniti ljudem po Evropi, kaj si želijo od Evrope. S tega vidika je težko ne biti optimist,« je svoj pogled na njene možnosti za uspeh strnil Žiga Turk, nekdanji minister, ki bo v času konference neprofesionalno opravljal naloge izvršnega sekretarja visoke skupine za evropsko demokracijo v okviru odbora regij, svetovalnega telesa EU, ki ga sestavljajo lokalni in regionalni predstavniki 27 držav članic. Skupina, na čelu katere je nekdanji predsednik evropskega sveta Herman van Rompuy, bo po Turkovih besedah prispevala k razpravi o prihodnosti Evrope s predlogi, kako bolje uporabiti izkušnje delujočih demokracij na lokalni ravni in jih vgraditi v evropsko ­demokratično strukturo.