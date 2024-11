Evropa pripravljena prevzeti breme podpiranja Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Zunanji ministri Francije, Nemčije, Italije, Poljske, Španije in Združenega kraljestva so med srečanjem v Varšavi opozorili na sistematične ruske napade na evropsko varnostno arhitekturo in poudarili, da je skupna varnost stare celine »ogrožena kot še nikoli za časa naših življenj«. Pri tem so se zavezali k povečanju vojaške, gospodarske in finančne podpore Ukrajini, še zlasti v primeru zmanjšanja ameriške pomoči.