Lahko Ukrajina z lovci F-16 preusmeri tok vojne?

Na ukrajinskem nebu so bili v teh dneh opaženi prvi lovci F-16, ki jih bo država po dolgem čakanju in usposabljanju njenih pilotov prejela v okviru zahodne vojaške pomoči. Prvih šest letal ameriškega proizvajalca Lockheed Martin je v Ukrajino po navedbah različnih medijev prispelo z Nizozemske, kmalu pa naj bi žrtev ruske agresije podobne pošiljke prejela tudi z Danske in še dveh evropskih držav.

Učinek prve pošiljke lovcev na ukrajinske zmožnosti odvračanja ruskih napadov bo najverjetneje omejen. »Kljub temu bo Ukrajina z njimi pridobila nove izkušnje z upravljanjem letal,« je za Delo pojasnil Gustav Gressel, varnostni strokovnjak pri Evropskem svetu za zunanje odnose (Ecfr), ki pričakuje, da bodo ukrajinske zračne sile z F-16 večinoma prestrezale ruske rakete in brezpilotnike ter s tem preprečevale nove napade na mesta in energetsko infrastrukturo.