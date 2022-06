Evropa se postavlja po robu načrtom Johnsonove vlade

V nadaljevanju preberite:

Za britansko vlado je napornih štiriindvajset ur. Njeni načrti glede spreminjanja najbolj kontroverznega dela ločitvenega sporazuma z Evropsko unijo in poskusi omejevanja nezakonitih migracij čez Rokavski preliv so naleteli na ovire v evropski komisiji in na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP). V članku več o tem, kako se je Bruselj odzval na predlog zakonodaje, ki bo britanskim ministrom omogočila razveljavitev delov severnoirskega protokola, in zakaj so se pojavila ugibanja o tem, ali bi lahko Združeno kraljestvo po izstopu iz EU izstopilo še iz evropske konvencije o človekovih pravicah.