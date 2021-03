Evropo moramo pripeljati na Balkan

V nadaljevanju preberite:

Kako predsednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev vidi prvih 30 let obstoja te balkanske države. Potem, ko je država postala članica Nato zveze, pred njo ostaja še en velik strateški cilj. Kako ta večetnična država obravnava polpreteklo zgodovino, kako vidi razmerja v regiji in kateri so ključni gospodarski izzivi, ki jo čakajo v prihodnjem desetletju.