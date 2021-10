Evropska komisija oblikovala portfelj desetih obetavnih terapevtikov

Evropska komisija je kot ključni ukrep v okviru strategije EU za terapevtike proti covidu-19 oblikovala portfelj desetih potencialnih terapevtikov. Z njimi bo zagotovljeno, da se bodo bolniki po vsej EU lahko čim hitreje zdravili, če bo Evropska agencija za zdravila (Ema) potrdila njihovo varnost in učinkovitost, so sporočili v Bruslju.

Skupina neodvisnih znanstvenih strokovnjakov je pregledala 82 kandidatov za terapevtike, ki so v pozni fazi kliničnega razvoja, in deset kandidatov opredelila kot najbolj obetavne za portfelj EU za zdravljenje covida-19.

Seznam desetih kandidatov je razdeljen v tri kategorije zdravljenj in se bo z novimi znanstvenimi dokazi še razširjal, so navedli v sporočilu komisije. Prva kategorija vključuje protivirusna monoklonska protitelesa, ki so najučinkovitejša v prvih fazah okužbe. Drugo kategorijo predstavljajo protivirusna zdravila za peroralno uporabo čim hitreje po okužbi, tretjo pa imunomodulatorji za zdravljenje hospitaliziranih bolnikov.

Šest izbranih terapevtikov je že v postopku tekočega pregleda ali pa je zanje bila pri Emi predložena vloga za pridobitev dovoljenja za promet. Za štiri kandidate s seznama je Ema izdala znanstveno mnenje in ko bo zbrano dovolj kliničnih podatkov, se lahko začnejo nadaljnji tekoči pregledi.

Evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides je izpostavila cepljenje kot edino orodje za preprečevanje hospitalizacije in smrti zaradi covida-19 ter kot edini način za izhod iz pandemije. Vendar pa bolniki s covidom-19 medtem potrebujejo varno in učinkovito zdravljenje za boj proti okužbi, izboljšanje njihovih možnosti za hitro okrevanje, zmanjšanje števila hospitalizacij in predvsem preprečevanje smrtnih žrtev, je poudarila.

»Podpisali smo že štiri pogodbe o skupnih javnih naročilih za različna zdravljenja covida-19, pripravljeni pa smo na pogajanja za še več pogodb. Naš cilj je izdati dovoljenja za vsaj tri terapevtike v prihodnjih tednih in po možnosti še za dva do konca leta ter državam članicam čim prej omogočiti dostop do njih,« je še navedla.

Evropska komisija je v začetku maja predstavila strategijo za terapevtike proti covidu-19, ki bo omogočila večjo usklajenost EU na področju raziskav, razvoja, proizvodnje in distribucije zdravil proti covidu. Strategija dopolnjuje strategijo EU za cepiva, ki ostaja glavno orodje povezave za končanje pandemije, še poudarjajo v Bruslju.