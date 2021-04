Evropska poslanka, ki ne mara soljenja pameti

V nadaljevanju preberite:

V poldrugem mesecu je Sophie in 't Veld na Slovenskem najbrž postala najbolj znana evropska poslanka (če odmislimo osem poslank in poslancev iz domačih logov). Z vljudno in spoštljivo, a odločno držo je branila svojo skupino in evropski parlament, ko je bila na muhi Janeza Janše in njegovega vsiljevanja pravil igre. V tej skupini parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve – v bruseljskem žargonu se zanj uporablja kratica Libe – so opravili že dve zaslišanji, na katerih je nastopil že ducat gostov iz Slovenije.