Evropska unija in Svet Evrope pozvala k zaščiti svobode medijev

Svoboda medijev je po besedah Josepa Borrella temelj demokratičnih družb, ki lahko uspevajo, samo če imajo državljani dostop do zanesljivih informacij in dovolj informacij za sprejemanje odločitev. FOTO: Kenzo Tribouillard via Reuters

»Svoboda medijev pomeni varnost za vse«

FOTO: Tadej Regent/Delo

Rekordno število opozoril o kršitvah svobode medijev

Evropska unija in Svet Evrope sta pred svetovnim dnevom svobode medijev, ki bo v ponedeljek, pozvala k zaščiti svobode in neodvisnosti medijev. Visoki zunanjepolitični predstavnik EUje poudaril, da svoboda medijev pomeni varnost za vse. Generalna sekretarka SEje izpostavila pomen novinarjev v času pandemije.Prost dostop do informacij in svobodo govora je treba spodbujati in varovati povsod, je v imenu EU sporočil Borrell. »To je v interesu vseh. EU bo še naprej nasprotovala kakršnemukoli omejevanju svobode izražanja in cenzuri,« je zapisal.Svoboda medijev je po njegovih besedah temelj demokratičnih družb, ki lahko uspevajo, samo če imajo državljani dostop do zanesljivih informacij in dovolj informacij za sprejemanje odločitev. »Svoboda medijev pomeni varnost za vse,« je poudaril. »EU je odločena narediti več, tako v Evropi kot v tujini,« je še zapisal. EU bo nadaljevala sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in mehanizmi ter si prizadevala za nove pristope, je zagotovil Borrell.Generalna sekretarka SE Pejčinović Burićeva pa je pred svetovnim dnevom svobode medijev poudarila, da novinarji v demokracijah igrajo ključno vlogo pri odkrivanju resnice in pri tem, da tisti, ki so na oblasti, odgovarjajo. »Njihovo delo je, da državljani prejmejo pravočasne, točne in zanesljive informacije, ki v luči pandemije covida-19 postajajo vse pomembnejše,« je izpostavila.Mediji morajo biti svobodni pri preučevanju in kritiziranju odziva oblasti na krizo. Vendar pa novo poročilo civilnodružbenih organizacij, ki sodelujejo s SE, potrjuje, da se številni novinarji soočajo z vse več ovirami pri izpolnjevanju te pomembne vloge med pandemijo.»Na žalost smo bili priča tudi vse več napadom in grožnjam novinarjem, ki poročajo o protestih. To je nesprejemljivo. Še nikoli ni bilo pomembneje, da lahko novinarji poročajo svobodno in varno,« je poudarila Pejčinović Burićeva.Na platformi Sveta Evrope za zaščito novinarstva in varnost novinarjev so lani objavili rekordno 201 opozorilo o kršitvah svobode medijev, kar je skoraj 40 odstotkov več kot leta 2019.V ta teden objavljenem poročilu o stanju na področju svobode medijev v Evropi za leto 2020 je platforma izpostavila, da je bila svobodnemu in neodvisnemu novinarstvu lani storjena izredna škoda. Kot izhaja iz poročila, Slovenija pri tem ni bila izjema, saj ji je namenjenih več kritik.