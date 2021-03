Evropski parlament odvzel imuniteto katalonskim evroposlancem

Pritožili se bodo na Sodišče EU

Carles Puigdemont ob včerajšnji počastitvi 8. marca v evropskem parlamentu. FOTO: Francisco Seco/AFP

Evropski parlament je glasoval za odvzem imunitete katalonskim evroposlancemin, so danes sporočili v parlamentu.Odvzem imunitete je zahtevala španska oblast, ki katalonske politike preganja zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017.Odvzem imunitete pomeni, da bo lahko belgijsko sodišče znova preučilo špansko zahtevo za izročitev Puigdemonta in Comina, ki sta se leta 2017 pred pregonom zatekla v Belgijo. V Španiji sta obtožena vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Postopek odločanja bo lahko nadaljevalo tudi sodišče na Škotskem, kamor se je zatekla Ponsatijeva, ki je doma obtožena vstajništva.Pred kratkim je sicer bruseljsko prizivno sodišče zavrnilo izvršitev evropskega naloga za aretacijo nekdanjega katalonskega ministra. To pomeni, da bi se lahko tudi Puigdemont, Comin in Ponsatijeva kljub odvzemu imunitete izognili izročitvi v domovino.Trije zagovorniki katalonske neodvisnosti so sicer že pred glasovanjem napovedali, da se bodo v primeru odvzema imunitete pritožili na Sodišče EU. Ocenjujejo, da špansko vrhovno sodišče ni pristojno za tovrstno zahtevo.