Evropski parlament poziva k ustanovitvi sodišča za ruske zločine v Ukrajini

Evropski parlament je danes pozval k ustanovitvi posebnega sodišča za obravnavo in kaznovanje ruskih zločinov v Ukrajini, vključno s kaznivim dejanjem agresije proti Ukrajini. Rusiji namreč za napad na sosedo ne morejo soditi pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC), saj ta – v nasprotju z Ukrajino – ni njegova članica.

V resoluciji, ki jo je evropski parlament sprejel danes, poslanci zahtevajo, da rusko politično in vojaško vodstvo odgovarja za zločin agresije proti Ukrajini, so sporočili iz Strasbourga.

Novo sodišče bi namreč po oceni poslancev zapolnilo praznino v mednarodnem kazenskem pravu zaradi dejstva, da Rusija ni članica ICC in ji to zato za zločin agresije proti Ukrajini ne more soditi.

Mednarodno pravno ukrepanje v tem primeru bi Rusiji in svetu poslalo jasno sporočilo, da se ruskemu vodstvu lahko sodi za zločine, hkrati pa bi ustanovitev posebnega sodišča dopolnila preiskovalna prizadevanja ICC.

Način in sestave posebnega sodišča še nista določena, vendar pa poslanci opozarjajo, da mora biti to pristojno ne le za preiskavo ruskega predsednika Vladimirja Putina ter ruskega političnega in vojaškega vodstva, temveč tudi za preiskavo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka ter njegovih sodelavcev in zaveznikov v Belorusiji.

Po mnenju evropskih poslancev bi se morala pripravljalna dela EU v zvezi s posebnim sodiščem začeti takoj, vzpostavitev sodišča pa mora potekati v sodelovanju z Ukrajino. »Ukrajinske in mednarodne oblasti je treba podpreti pri pridobivanju dokazov, ki bodo uporabljeni v prihodnosti,« so še sporočili iz parlamenta.

K ustanovitvi posebnega sodišča za ruske zločine v Ukrajini so v zadnjih mesecih pozvali predstavniki več držav in institucij EU. Nazadnje je to v ponedeljek storila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja, da obstoječe pravosodne institucije ne morejo privesti vseh krivcev pred sodišče, zato je potrebno posebno sodišče, ki bo obravnavalo zločin ruske agresije na Ukrajino.