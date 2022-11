Resolucijo o Rusiji kot podpornici terorizma podprli štirje slovenski poslanci

Evropski poslanci so danes na glasovanju podprli resolucijo, s katero so Rusijo označili za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva.

Resolucija, ki sicer ni pravno zavezujoča, je bila sprejeta s 494 glasovi za, medtem ko je 58 poslancev glasovalo proti, 44 pa je bilo vzdržanih.

»Načrtni napadi in grozodejstva, ki jih Rusija izvaja nad civilnim prebivalstvom Ukrajine, uničevanje civilne infrastrukture in druge hude kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava pomenijo teroristična dejanja,« med drugim piše v resoluciji.

S tem je evropski parlament sledil pozivom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in tudi formalno, četudi predvsem na simbolični ravni, najostreje obsodil dejanja Rusije. Zelenski sam Rusijo pogosto označuje za teroristično državo in k temu poziva tudi zaveznice Ukrajine, predvsem EU in ZDA.

Kako so glasovali slovenski poslanci?

Sprejetje resolucije so podprli le štirje slovenski evropski poslanci iz EPP.

EU zaenkrat brez seznama držav, ki podpirajo terorizem

V evropski zakonodaji za zdaj ni kategorije ali seznama držav, ki podpirajo terorizem. EU ima seznam terorističnih organizacij, na katerega se lahko uvrstijo skupine, subjekti in posamezniki, ne pa tudi države. ZDA imajo tak seznam tudi za države, a na njem so trenutno le Kuba, Iran, Sirija in Severna Koreja, medtem ko Rusije nanj za zdaj niso uvrstile.

Resolucija evropskega parlamenta poziva države članice EU, naj tudi same razmislijo o sprejetju takšne oznake za Rusijo, in predlaga vzpostavitev mednarodnega sistema, ki bi omogočil kazenski pregon ruskih vojnih zločinov, kar je eden od ciljev resolucije.

Parlament v njej tudi poziva k nadaljnjim omejitvam diplomatskih odnosov z Rusijo in k omejevanju stikov z ruskimi uradniki na vseh ravneh, kar se v veliki meri že dogaja. Prav tako resolucija poziva k zaprtju in prepovedi delovanja ruskih institucij, ki so blizu državi, ter organizacij in združenj pod okriljem ruskih diplomatskih predstavništev.