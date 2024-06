Evropski prsti v nemirnem Južnokitajskem morju

V nadaljevanju preberite:

V Južnokitajskem morju sta včeraj trčili ladja kitajske obalne straže in filipinska ladja, ki je prevažala oskrbo za vojake na Drugi Thomasovi plitvini, kar je povzročilo nevaren vihar v odnosih med državama. Iz Pekinga in Manile drug drugega obtožujejo za incident, pred dilemo so tudi evropske države, ki so obljubile Filipinom podporo pri upiranju kitajskemu hegemonizmu.