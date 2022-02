Expo 2020 je danes slavil slovenski nacionalni dan

Svetovna razstava Expo v Dubaju je danes slavila slovenski nacionalni dan. Ob tej priložnosti so potekali različni dogodki, vključno z dvema slovesnostma in koncertom slovenske glasbe. Slovenijo sta v Dubaju predstavljala gospodarski minister Zdravko Počivalšek in minister za zunanje zadeve Anže Logar. V umetniškem sporedu so po osrednjih nagovorih nastopili vokalna zasedba Jazzva, harmonikar Marko Hatlak, operna solistka Tajda Jovanović, Akademska folklorna skupina France Marolt in recitator Isaak Hrovatin, ambasador evropske prestolnice kulture GO! Nova Gorica * Gorizia.

Nacionalni ali častni dan v času svetovne razstave obeleži vsaka od sodelujočih držav na Expu. Slovenski nacionalni dan poteka na današnji slovenski kulturni praznik. Glavna prireditev s kulturnim programom je dopoldne potekala na najpomembnejšem prizorišču Expa, trgu Al Wasl. Osrednji govorec na slovesnosti je bil vodja slovenske delegacije na nacionalnem dnevu, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek.

Paviljon ostaja v Dubaju

Počivalšek je spomnil, da sta krepitev gospodarskega sodelovanja z regijo ter predstavitev slovenskih turističnih destinacij potencialnim gostom s tega območja bila glavna cilja, ki si jih je Slovenija zadala leta 2016 ob odločitvi, da se na Expu v Dubaju predstavi z lastnim paviljonom. »Veseli me, da je gospodarstvo resno vzelo ta projekt in da so se podjetja v velikem številu prijavila za sodelovanje,« je dejal, ob tem pa se zahvalil tudi sodelujočim državnim institucijam ter občinam.

Slovenski paviljon, ki obiskovalce vabi z leseno streho, zeleno steno in vodo, bo ostal v Dubaju tudi po koncu Expa. »Želimo ga preoblikovati v dom slovenskega gospodarstva in skupnosti v Dubaju ter skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije postaviti temelje, da bo imelo naše gospodarstvo tu ustrezno predstavništvo,« je pojasnil gospodarski minister.

Zelena in digitalna preobrazba bo zlato obdobje Slovenije

Za Slovenijo vidi številne priložnosti na zalivskih trgih tudi Zunanji minister Anže Logar. Ta je prepričan, da bo obdobje zelene in digitalne transformacije za Slovenijo zlato obdobje. Slovensko gospodarstvo je pripravljeno na digitalni in zeleni prehod, je na sprejemu v slovenskem paviljonu ob današnjem nacionalnem dnevu Slovenije na Expu v Dubaju poudaril Logar.

Spomnil je na ugotovitve britanskega tednika The Economist, da je bila Slovenija med izbranimi članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) druga najboljša pri obvladovanju koronske krize. »Če k pregovorni odpornosti dodam še ščepec vztrajnosti in ambicij, ki je v vsakem od nas, ni dvoma, da je za Slovenijo prihajajoče obdobje zelene digitalne tranzicije zlato obdobje,« je dejal.

V izjavi za medije je dodatno osvetlil priložnosti, ki se za Slovenijo kažejo v Združenih arabskih emiratih. Ta trg bo potreboval tehnologije, ki bodo omogočile vzdržnost gospodarstva v času po nafti, je spomnil.

Slovenska delegacija na nacionalnem dnevu v Dubaju. FOTO: Patrik Vasl

ZAE za krepitev odnosov

Predstavnik iz strani Združenih arabskih emiratov, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, vodja Ministrstva za kulturo, mladino in socialni razvoj Združenih arabskih emiratov je Sloveniji čestital ob praznovanju nacionalnega dne na Expu in poudaril: »Vesel sem, da se je Slovenija odločila predstaviti na Expu 2020 kot zelena, a tudi izjemno pametna država s številnimi inovacijami. Verjamem, da se bodo naši odnosi od zdaj naprej samo še krepili in da se bodo odprle številne nove priložnosti za Slovenijo.«

Kot sporočajo javne agencije Spirit, so predstavniki obeh držav obiskali slovenski paviljon, kjer je stekel kulturni program s tradicionalno slovensko glasbo in slovenskimi jedmi. Temu je sledil tudi ogled paviljona Združenih arabskih emiratov – gostujoče države letošnje svetovne razstave Expo.