Facebook bo še naprej blokiral Donalda Trumpa na svojih forumih in na instagramu, kot so odločili po januarskem vdoru privržencev nekdanjega republikanskega predsednika v kongres. Posebni nadzorni svet pa nasprotuje blokadi računa brez konca in facebooku priporoča odločitev za deblokado ali odstranitev računa v prihodnji polovici leta. Zadnje so že naredili pri twitterju, kjer je Trumpa sledilo 88 milijonov ljudi, na facebooku ga je 35 milijonov ljudi in in instagramu 24 milijonov.