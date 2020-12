Facebook pred tožbo proti kartelu

Mark Zuckerberg pred resnimi težavami. Foto Erin Scott/Reuters

Predsednikje zaradi nagajanja njemu in drugim republikancem tako besen na največja družbena omrežja,­ da poskuša izsiliti ukinitev njihove zaščite pred tožbami celo z grožnjo z blokado obrambne zakonodaje. Vsaj Facebooku pa so zagrozili tudi številni demokratski tožilci, potem ko se je newyorškipri tožbi zaradi sumov kartelnega organiziranja pridružilo 46 kolegov. Tožilci z obeh ameriških političnih polov verjamejo, da je Facebook minulo desetletje prevzemal tekmece z namenom tržne nadvlade, in so zveznemu sodišču v prestolnici Washington predlagali razbitje tega podjetja. Tožbi se je pridružila zvezna trgovinska komisija FTC, facebook pa naj bi ločili od instagrama in whatsappa.V Facebooku so ogorčeni. Protikartelska zakonodaja po njihovem prepričanju obstaja za zavarovanje potrošnikov in ne za kaznovanje uspešnih podjetij. Poudarili so, da sta instagram in whatsapp uspešni aplikaciji predvsem zaradi milijard, ki so jih investirali vanju, ter let strokovnih inovacij. Spomnili so, da je njun prevzem dovolila zvezna trgovinska komisija. Velikani iz Silicijeve doline so opozorili, da so njihove usluge za uporabnike brezplačne, v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu pa lahko tudi največja podjetja hitro prehitijo tekmeci.