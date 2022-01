Facebooku grozi večmilijardna tožba

V Veliki Britaniji je bila proti spletnemu velikanu Meta (nekdanji Facebook) vložena večmiljardna tožba, ki bi v primeru uspeha pomenila odškodnino za več kot 44 milijonov ljudi zaradi nepoštenih določil in pogojev, ki so bili naloženi uporabnikom, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Skupinsko tožbo proti družbi Facebook, ki se je lani preimenovala v Meto, je vložila strokovnjakinja za konkurenčno pravo Liza Lovdahl Gormsen. V njej družbo obtožuje zlorabe tržnega položaja in zahteva najmanj 2,3 milijarde funtov (2,8 milijarde evrov) odškodnine.

V tožbi je navedeno, da je Facebook izkoristil svoj prevladujoči položaj in uporabnike prisilil, da so se strinjali s pogoji, ki so družbi omogočili, da je z njihovimi podatki ustvaril milijardne prihodke, medtem ko uporabniki niso prejeli nobenega denarnega nadomestila, kar je v tožbi označeno kot »nepošten dogovor«.

Trdi, da je Facebook med letoma 2015 in 2019 zbiral podatke znotraj svoje platforme in zunaj nje z uporabo mehanizmov, kot je oglaševalsko orodje facebook pixel, ki ga lahko uporabljajo spletna mesta za spremljanje dejavnosti uporabnikov na svojem spletnem mestu.

Odškodnina za 44 milijonov ljudi

V okviru prve tovrstne tožbe proti družbi Meta na Otoku se bo zahtevala finančna odškodnina za uporabnike Facebooka v Veliki Britaniji med 1. oktobrom 2015 in 31. decembrom 2019, ki so v tem obdobju vsaj enkrat uporabili to spletno mesto. To naj bi bilo več kot 44 milijonov ljudi, navaja DPA.

»Facebook je v 17 letih od ustanovitve postal edino družbeno omrežje v Veliki Britaniji, na katerem ste se lahko na enem mestu zanesljivo povezali s prijatelji in družino. Toda Facebook je imel tudi temno plat – zlorabil je svojo prevladujočo tržno moč in navadnim Britancem vsilil nepoštene pogoje, kar mu je dalo moč, da izkorišča njihove osebne podatke,« je dejala Lovdahl Gormsenova.

V Meti so v odzivu zapisali, da ljudje do njihovih storitev dostopajo brezplačno. »Za naše storitve se odločajo, ker jim zagotavljamo dodano vrednost in ker imajo pomemben nadzor nad tem, katere informacije delijo na Metinih platformah in s kom,« so pojasnili.