Direktor FBI-ja napovedal odhod

Direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada Christopher Wray je napovedal slovo od hkrati z odhodom sedanjega demokratskega predsednika ZDA Joeja Bidna. S tem hoče preprečiti odpoklic, ki bi nedvomno sledil Trumpovi selitvi v Belo hišo. Prihodnji republikanski predsednik je za novega predsednika zvezne policije že imenoval Kasha Patela,

Demokrati se bojijo, da bo prihodnji direktor Kash Patel odpiral številne dosjeje. Foto: Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

Po poročanju časopisa Washington Post je Wray svoj odhod napovedal zaposlenim FBI-ja, potem ko je Trump tudi v nedavnem televizijskem intervjuju poudaril odločenost za njegovo zamenjavo. V prvem mandatu ga je imenoval sam po odpustitvi Jamesa Comeya, ki je proti predsedniku ZDA vodil preiskavo zaradi sumov sodelovanja z ruskim spodkopavanjem volitev 2016. Obtožbe so prinesle tudi dvoletno preiskavo pod vodstvom nekdanjega direktorja FBI Roberta Muellerja, a so se na koncu izkazale za neutemeljene. Trumpva tedanja demokratska nasprotnica Hillary Clinton je skupaj z demokratskim nacionalnim komitejem DNC prejela denarno kazen zaradi plačevanja izmišljotin nekdanjega britanskega vohuna Christopherja Steela.

Bop oprostitev vseh mogočih zločinov dosegla tudi Hillary Clinton? Foto: Richard A. Brooks/Afp

Prav Kash Patel je kot visoki varnostni sodelavec pomagal razkrivati obveščevalne zarote proti outsiderju v Beli hiši, kako daleč bo segal na svojem prihodnjem položaju? Proti tedanjemu in prihodnjemu republikanskemu predsedniku se je kmalu obrnil tudi Wray in še posebej po vdoru Trumpovih privržencev v kongres med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna. Oboroženi agenti FBI-ja so poleti 2022 vdrli v Trumpovo floridsko domovanje Mar-a-Lago in iskali so tajne dokumente, pa čeprav je nekdanji predsednik verjel, da je do njih upravičen. Bidna, ki iz svojih podpredsedniških in senatorskih časov ni imel pravice do tajnih dokumentov, a jih je vseeno grmadil po garažah in drugi prostorih svoje delawarske vile, so nasprotno obravnavali z rokavicami.

Mnogi pod Kashom Patelom pričakujejo ponovno odprtje teh in drugih dosjejev, po predsednikovem sinu Hunterju Bidnu pa bo morda vnaprejšnjo pomilostitev prejela tudi Hillary Clinton. Vsaj njen soprog Bill Clinton, nekoč tudi sam predsednik ZDA, je zaradi klicev Trumpovih privržencev k njeni aretaciji napovedal pogovor z Bidnom o tem.