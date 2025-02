Evropol aretiral 25 osumljencev, ki so domnevno širili otroško pornografijo

Evropski policijski urad (Europol) je skupaj s policijskimi oblastmi iz 19 držav izvedel 25 aretacij po vsem svetu zaradi spolnega izkoriščanja otrok. Osumljenci so bili del kriminalne združbe, ki je distribuirala fotografije mladoletnikov, ki jih je v celoti ustvarila umetna inteligenca (UI), so zapisali v poročilu na Europolovi uradni spletni strani.

Glavni osumljenec je danski državljan, ki so ga prijeli novembra 2024. Vodil je digitalno platformo, kjer je za simbolično plačilo uporabnikom posredoval geslo, s katerim so lahko odstopali do otroške pornografije.

Identificirali 273 osumljencev

Aretacije so potekale v sklopu operacije Cumberland, ki se zavzema za preprečevanje spolne zlorabe otrok. Med države, ki so sodelovale pri aretacijah, sodijo tudi Avstrija, Danska, Bosna in Hercegovina, Nemčija ter Španija. Večino aretacij so izvedli v sredo, 26. februarja 2025, pod vodstvom danske oblasti. Zaenkrat so uspeli identificirati 273 osumljencev, izvedli 25 aretacij in 33 hišnih preiskav ter zasegli 173 digitalnih naprav.

Evropol je tokrat prvič sodeloval pri operaciji, kjer gre za uporabo in distribucijo materiala, ki ga je v celoti ustvarila umetna inteligenca. Čeprav pri tovrstni vsebini ne gre za »prave žrtve«, kljub temu prispeva k objektifikaciji in seksualizaciji otrok, izpostavlja Evropol. Obenem poudarjajo, da je spolno izkoriščanje otrok na spletu en izmed najbolj razširjenih kibernetskih zločinov v Evropski uniji.

Pomanjkljivosti v zakonodaji

Zločini, kjer je otroška pornografija v veliki meri ali v celoti ustvarjena s pomočjo UI, so še posebej zahtevni za preiskovanje, namreč v številnih primerih je težko ločiti med resnično vsebino in vsebino, ki jo je generirala UI. Še bolj pa preganjanje tovrstnih zločinov otežujejo pomanjkljivosti v zakonodaji več držav, kjer otroška pornografija ni natančno opredeljena.

Članice Evropske unije trenutno razpravljajo o potencialni skupni zakonodaji na predlog Evropske komisije, s katero si prizadevajo za zaščito otrok pred spolno zlorabo. Če bi zakonodajo sprejele, bi se za spolno zlorabo otrok smatrala kakršnakoli fotografija ali posnetek s pornografsko vsebino mladoletnikov, ki jo je ustvarila UI, pojasnjuje El Pais.