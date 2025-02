Izjemna podpora najbolj priljubljenemu obtoženemu morilcu v ZDA

Luigi Mangione, obtožen umora Briana Thompsona, izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare, se sooča z več obtožbami, med katerimi so umor, zalezovanje in posedovanje orožja. Poleg tega se proti njemu vodi postopek v zveznih državah New York in Pensilvanija, kjer se sooča z eno najhujših možnih kazni – smrtno kaznijo, če bo spoznan za krivega umora s strelnim orožjem.

Mangioneja so prijeli v mestu Altoona v Pensilvaniji, potem ko ga je v restavraciji McDonald's prepoznal lokalni prebivalec in podal prijavo organom pregona. Njegova aretacija je bila vrhunec tedenskega iskanja, v katerem so sodelovali zvezni in državni organi pregona ter Fbi.

Po aretaciji so ga prepeljali v New York, kjer ostaja v zveznem priporu. Tožilci so opozorili, da gre za visoko nevarnega osumljenca, ki bi ob izpustitvi lahko ogrozil priče v primeru, zato mu ni bila odobrena varščina.

Po aretaciji so ga prepeljali v New York, kjer ostaja v zveznem priporu. FOTO: Matthew Hatcher/Reuters

Obtožbe proti Mangioneju vključujejo: - Dve točki umora druge stopnje v New Yorku, od katerih je ena opredeljena kot dejanje terorizma, - Več obtožb zaradi nezakonitega posedovanja orožja, - Na zvezni ravni je obtožen umora s strelnim orožjem, kar lahko privede do smrtne kazni.

Njegova obrambna ekipa, ki jo vodi Karen Friedman Agnifilo, je poudarila resnost primera in potrebo po močni obrambi. Sodišče je k ekipi dodalo tudi strokovnjaka za smrtno kazen Avrahama Markowitza, ki ima izkušnje z zveznimi primeri, kjer se obtoženim grozi z najhujšo kaznijo.

Javna podpora in množično zbiranje sredstev

Kljub resnim obtožbam je Mangione prejel več kot 330 tisoč dolarjev donacij, ki jih je prispevalo več kot 11 tisoč ljudi. Njegova obrambna ekipa je izpostavila pomen te podpore: »Navdušeni smo! Luigi bo porabil ta sredstva za najmočnejšo možno obrambo.«

Poleg finančne podpore se je pojavila tudi kampanja proti dokumentarnemu filmu Kdo je Luigi Mangione? (angl. Who is Luigi Mangione?), ki je sprožila pozive k bojkotu filma.

Podporniki trdijo, da je film pristranski in korporativno podprt, saj vključuje intervjuje s kriminalistom, županom New Yorka Ericom Adamsom in vodjo detektivov NYPD Josephom Kennyjem, kar naj bi predstavljalo enostransko pripoved o primeru.

Podporniki trdijo, da je film pristranski in korporativno podprt. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Na platformi Reddit so številni uporabniki pozvali k bojkotu filma, saj menijo, da gre za poskus oblikovanja javnega mnenja pred sojenjem.

Lažne novice o smrti v zaporu

Vzporedno s pravnimi postopki je na družbenih omrežjih zaokrožila lažna novica o smrti Mangioneja, pri čemer so nekateri uporabniki širili manipulirano sliko domnevne novice ameriškega medija CNBC.

CNBC je uradno zanikal, da bi kdajkoli objavil takšno novico. Erin Kitzie, predstavnica CNBC, je za USA Today potrdila, da omenjeno poročilo ni bilo nikoli objavljeno in da gre za popolno manipulacijo.

Mangione ostaja v zveznem priporu v Metropolitan Detention Center v Brooklynu, kar so potrdili zvezni zaporniški zapisi. Če bi bil resnično mrtev, bi o tem široko poročali vsi večji mediji, kar pa se ni zgodilo.

Mangione kot simbol širšega nezadovoljstva

Mangionejev primer je prerasel zgolj pravni postopek in postal spletni fenomen. Simpatije do njega izraža širok krog ljudi, ki v njegovem dejanju vidijo simbol nezadovoljstva z ameriškim zdravstvenim sistemom in korporativnim pohlepom.

Mangionejev primer je prerasel zgolj pravni postopek in postal spletni fenomen. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Njegov primer je pritegnil pozornost medijev in javnosti, pri čemer je bil eden najpresenetljivejših trenutkov odziv občinstva v oddaji Saturday Night Live. Ko je komik Colin Jost omenil Mangioneja, je občinstvo navdušeno zaploskalo, kar je Josta vidno presenetilo. Ta odziv je dokaz, kako močno se je Mangionejeva zgodba vtisnila v zavest javnosti.

Podporniki Mangioneja poudarjajo, da je njegov primer več kot le sojenje – postal je del širše razprave o pravosodnem sistemu, vlogi velikih korporacij in dostopnosti zdravstvene oskrbe v ZDA.

Pravni boj in pričakovanja pred sojenjem

Mangionejeva obrambna ekipa bo v prihodnjih mesecih nadaljevala priprave na sojenje, medtem ko bodo njegovi podporniki še naprej zbirali sredstva in širili informacije o njegovem primeru.

Sodišče še ni določilo datuma sojenja, vendar tožilci pričakujejo, da bo pravni postopek trajal več mesecev, saj gre za zelo kompleksen primer.

Mangionejeva obrambna ekipa bo v prihodnjih mesecih nadaljevala priprave na sojenje. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Ne glede na razplet bo sojenje Mangioneju eden najbolj spremljanih sodnih primerov v zadnjih letih, saj odpira številna vprašanja o pravičnosti pravosodnega sistema, vplivu korporacij na politiko in širših družbenih neenakostih v ZDA.