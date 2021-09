Fotografije dneva (1. 9.)

Odpri galerijo

V Louisiani in Mississippiju so ocenjevali škodo, ki jo je povzročil orkan Ida. Le ta je v nedeljo dosegel obalo Louisiane in nato oslabel v tropsko nevihto. Poplavne vode so se začele umikati in pri tem razkrile celoten obseg škode. Število smrtnih žrtev, ki jih je terjalo neurje, se se je povzpelo na štiri. Dva človeka sta umrla, ko se je v Mississippiju porušila cesta, pri čemer je bilo poškodovanih še deset oseb, tri so v kritičnem stanju. Oblasti se bojijo, da se bo število smrtnih žrtev v prihodnjih dneh še povečalo. FOTO: Mark Felix/Afp