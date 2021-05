Fotografije dneva (11. 5.)

Odpri galerijo

ZDA, Evropska unija in Velika Britanija so pozvale k umiritvi napetosti med Palestinci in Izraelci, potem ko so se nemiri v ponedeljek zaostrili v spopade in obstreljevanje. To se je nadaljevalo tudi ponoči. Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla napade na 130 tarč na območju Gaze, Hamas pa je obstreljeval mesto Aškelon na jugu Izraela. FOTO: Ilan Rosenberg/Reuters