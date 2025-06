Fotografije dneva (11. 6.)

Galerija

Policisti kalifornijske cestne patrulje aretirajo demonstranta na nadvozu avtoceste 101, ko se nadaljujejo protesti zaradi zveznih operacij proti priseljevanju v Los Angelesu. Trump je včeraj izjavil, da je Los Angeles napadel tuji sovražnik, in obljubil, da bo mesto osvobodil po večdnevnih protestih, ki so jih sprožili napadi na priseljence. Trump je v Los Angeles napotil 4000 vojakov, vključno s 700 ameriškimi marinci v aktivni službi, čeprav kalifornijske oblasti trdijo, da je ta poteza nepotrebna in da bo zaostrila razmere. Foto: Apu Gomes/Afp