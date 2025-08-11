Fotografije dneva (11. 8.)

Galerija

Kolumbijski kmet nosi cvetlični aranžma med tradicionalno parado Silleteros, ki poteka v okviru Cvetličnega festivala v Medellinu. V prvih dneh avgusta se Medellín vsako leto napolni s cvetjem in praznovanji, da bi pozdravil eno najbolj tradicionalnih praznovanj v Kolumbiji: Cvetlični sejem. Feria de las Flores je najpomembnejši dogodek v Medellínu, saj uteleša vse vrednote prebivalcev Antioquie. Sejem traja 10 dni in je del kolumbijske kulturne dediščine. Parada Silleteros, ki je osrednji dogodek festivala, je nastala na povabilo Artura Uribe Aranga iz Urada za promocijo in turizem v Medellínu, ki je povabil 40 cvetličarjev iz Santa Elene (Antioquia), da okrasijo prvo izdajo sejma leta 1957. Foto: Jaime Saldarriaga/Afp