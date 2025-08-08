Fotografije dneva (8. 8.)

Galerija

Izraelska policija je v Jeruzalemu z vodnim topom razgnala ultraortodoksne judovske demonstrante, ki so protestirali proti vojaški obveznosti v izraelski vojski in aretaciji študentov verskih šol, ki so se izognili vojaški obveznosti. Vojaška obveznost ultraortodoksnih Judov je za izraelsko družbo, katere večji del mora služiti v vojski, zelo sporna tema. V skladu z dogovorom, ki velja od ustanovitve Izraela leta 1948, so ultraortodoksni Judje oproščeni vojaške službe, če se posvečajo verskim študijem. Toda javna podpora za oprostitve je upadla, zlasti ker vojska po več kot 21 mesecih vojne v Gazi sooča s pomanjkanjem kadrov. Foto: Menahem Kahana/Afp