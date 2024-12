Fotografije dneva (13. 12.)

Galerija

Protestniki so se pred sedežem stranke v Seulu udeležili svečane vigilije z zahtevo po odstavitvi južnokorejskega predsednika Yoona Suk Yeola. V zrak držijo transparent, ki obsoja poslance Stranke ljudske moči, ki niso sodelovali pri glasovanju za Yoonovo odstavitev. Vodja južnokorejske opozicije je danes opozoril kolege iz vladajoče stranke, da se bo zgodovina spominjala, če ne bodo podprli obtožbe Yoona. Do glasovanja o njegovi odstavitvi s položaja je le še 24 ur. Yoonov neuspešen poskus uvedbe prvega vojnega stanja v Južni Koreji po več kot štirih desetletjih, je živahno in bojevito demokracijo v državi pahnil v najhujši politični pretres v zadnjih letih. Foto - Afp