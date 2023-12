Fotografije dneva (15. 12.)

Odpri galerijo

Jasper, 27-letni vodja pridelave, skrbi za rastline konoplje v proizvodnem obratu podjetja Hollandse Hoogtes. Podjetje je eden od 10 licenciranih pridelovalcev v okviru nizozemskega vladnega poskusa legalizacije pridelave konoplje za registrirane proizvajalce. Splošno zmotno prepričanje je, da je konoplja na Nizozemskem, ki je svetovno znana po svojih »coffee shopih«, ki v resnici prodajajo marihuano in ne kave, zakonita. Dejansko je uživanje konoplje nezakonito, vendar tolerirano v skladu s politiko, ki se izvaja že skoraj 50 let. Proizvodnja in dobava konoplje pa nista niti zakoniti niti tolerirani, zato morajo pridelovalci delovati v senci. Od 15. decembra 2023 bodo kavarne v Bredi in Tilburgu, dveh mestih na jugu države, lahko zakonito prodajale marihuano od registriranih dobaviteljev, in to povsem zakonito. Foto: Nick Gammon/Afp