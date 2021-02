Fotografije dneva (16. 2.)

Odpri galerijo

Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo sodeluje z različnimi kenijskimi varnostnimi, logističnimi in čarterskimi družbami, preden pošljejo ekipe na ciljna območja, z namenom da škodljivce poškropijo s pesticidi, da bi preprečili škodo pridelkov in pašnih površin. Minilo je že več kot eno leto, odkar so regijo prizadele puščavske kobilice v najhujši invaziji v zadnjih desetletjih, medtem ko se po Somaliji, Etiopiji in Keniji širi nov val žuželk. FOTO: Yasuyoshi Chiba/Afp